Hubble сделал снимок двух "невидимых" галактик
Группа астрономов из Копенгагенского университета в Дании зафиксировала две галактики под названиями REBELS-12-2 и REBELS-29-2, которые из-за пыли невидимы для телескопа
Об этом сообщает New Atlas.
"Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двух из них есть сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе эти соседние галактики окружены пылью, часть их света заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble", – отметил автор исследования Паскаль Уш.
Исследователь добавил, что эти "невидимые" галактики являются одними из первых строительных блоков уже зрелых галактик, которые мы видим сегодня во Вселенной.
Две галактики получили названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Они расположены в 29 млрд световых лет от Земли.
- Напомним, ранее телескоп Hubble показал всплеск плазмы "новорожденной" звезды.
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