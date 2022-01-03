Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Рыбы
Телескоп Hubble снял на камеру Wide Field Camera 3 спиральную галактику NGC 105 в созвездии Рыбы
Об этом сообщает Европейское космическое агентство .
Галактика находится почти в 215 млн световых лет от Земли.
В организации заметили, что если смотреть на фото, то может показаться, что NGC 105 движется к столкновению с соседней галактикой, которая на самом деле расположена на большом расстоянии до сих пор относительно неизвестна астрономам.
Открыл NGC 105 французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, впервые наблюдавший за объектом 15 октября 1884 года.
- Напомним, ранее Hubble сфотографировал скопления звезд в Большом Магеллановом Облаке.
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