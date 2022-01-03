Hubble сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Рыбы

Об этом сообщает Европейское космическое агентство .



Галактика находится почти в 215 млн световых лет от Земли.



В организации заметили, что если смотреть на фото, то может показаться, что NGC 105 движется к столкновению с соседней галактикой, которая на самом деле расположена на большом расстоянии до сих пор относительно неизвестна астрономам.



Открыл NGC 105 французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, впервые наблюдавший за объектом 15 октября 1884 года.

Напомним, ранее Hubble сфотографировал скопления звезд в Большом Магеллановом Облаке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb