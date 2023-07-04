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Hubble показал спиральную галактику в созвездии Пегаса после взрыва сверхновой

4 июля, 2023 вторник
09:15
Наука

Космический телескоп NASA Hubble сделал изображение спиральной галактики в созвездии Пегаса, расположенной на расстоянии около 184 миллионов световых лет от Земли

Об этом сообщает обсерватория.

Спиральная галактика UGC 11860 на фото космического телескопа имеет форму нечеткого овала, наклоненного по диагонали. Ее центр светится теплыми цветами, вокруг расположены два спиральных рукава с яркими точками звездообразования. Галактика UGC 11860 отчетливо выделяется на фоне малых звезд и других галактик.

В обсерватории отметили, что взрыв сверхновой зафиксировали с помощью роботизированного телескопа Hubble, предназначенного для поиска астрономических явлений в небе, в 2014 году. Последствия огромного космического взрыва изучили две команды астрономов.

Одна команда собирала данные об UGC 11860, чтобы исследовать звездные системы-предшественники, которые в конце концов погибают от взрыва сверхновых. Это явление обычно сопровождается выделением кремния и никеля, поэтому понимание влияния массы и состава звездных систем-предшественников важно для объяснения того, как возникли многие химические элементы на Земле.

Другая группа астрономов наблюдала за сверхновыми, обнаруженными роботизированным телескопом, чтобы лучше исследовать работу самого телескопа, позволяющего ученым обнаруживать различные объекты в небе - от астероидов до непрогнозируемых сверхновых.

  • 5 мая телескоп Hubble сфотографировал галактику-медузу с яркими усиками. Она расположена на расстоянии более 650 миллионов световых лет от Земли в созвездии Телескопиум.
Технологии
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