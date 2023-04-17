Hubble показал спиральную галактику с перемычкой в созвездии Рыбы
Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал спиральную галактику с перемычкой UGC 678, находящейся в созвездии Рыбы
Об этом сообщает обсерватория .
Отмечается, что исключительная галактика находится на расстоянии около 260 миллионов световых лет от Земли.
В сообщении сообщается, что как и люди, звезды имеют естественный жизненный цикл; они рождаются, растут и, наконец, стареют и умирают. Изучение этого жизненного цикла звезд, обычно называют эволюцией звезд, является важной темой для астрономов.
Конец жизни звезд может быть отмечен поразительными событиями, включая титанические взрывы сверхновых, создание нейтронных звезд невероятной плотности и даже рождение черных дыр.
Также прибавляется, что UGC 678 недавно оказалось местом проведения одного из этих событий; в 2020 году телескоп Hubble, сканировавший ночное небо в поисках опасных астероидов, обнаружил доказательства огромного взрыва сверхновой звезды в этой галактике.
Спиральные галактики с перемычкой означают, что их спиральные рукава излучаются из центральной перемычки с газом и звездами.
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