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Hubble показал спиральную галактику с перемычкой в созвездии Рыбы

17 апреля, 2023 понедельник
12:48
Технологии

Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал спиральную галактику с перемычкой UGC 678, находящейся в созвездии Рыбы

Об этом сообщает обсерватория .

Отмечается, что исключительная галактика находится на расстоянии около 260 миллионов световых лет от Земли.

В сообщении сообщается, что как и люди, звезды имеют естественный жизненный цикл; они рождаются, растут и, наконец, стареют и умирают. Изучение этого жизненного цикла звезд, обычно называют эволюцией звезд, является важной темой для астрономов.

Конец жизни звезд может быть отмечен поразительными событиями, включая титанические взрывы сверхновых, создание нейтронных звезд невероятной плотности и даже рождение черных дыр.

Также прибавляется, что UGC 678 недавно оказалось местом проведения одного из этих событий; в 2020 году телескоп Hubble, сканировавший ночное небо в поисках опасных астероидов, обнаружил доказательства огромного взрыва сверхновой звезды в этой галактике.

Спиральные галактики с перемычкой означают, что их спиральные рукава излучаются из центральной перемычки с газом и звездами.

  • Ранее телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал переменную звезду V 372 Orionis и ее небольшого компаньона, расположенную в Туманности Ориона.
  • Космический телескоп Hubble сфотографировал благодаря камере Wide Field Camera 3 медузообразную галактику JO201 в созвездии Китая.
  • 6 марта сообщалось, что Hubble сфотографировал иррегулярную спиральную галактику в созвездии Большой Медведицы.
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