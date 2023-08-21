Hubble показал галактическое блестящее облако в созвездии Эридана

Об этом информирует обсерватория ESA .

Галактика ESO 300-16, похожая на облако, образована из множества мелких звезд, сгруппированных вместе, и окружена рассеянным светом. В середине есть яркий пузырь из голубого газа. Галактика имеет в своем окружении преимущественно слабые и маленькие объекты, но над ней и слева от нее видны яркие звезды, а также несколько галактик рядом.

Снимок сделан с помощью Advanced Camera for Surveys. Галактика расположена в 28,7 миллиона световых лет от Земли в созвездии Эридан.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Наблюдение принадлежит к серии, направленной на исследование наших галактических соседей, около 75% известных галактик, которые, по предположению, находятся в радиусе 10 мегапарсеков от Земли, были достаточно хорошо изучены Хабблом, чтобы обнаружить их самые яркие звезды и определить их удаление.