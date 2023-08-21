Hubble показал галактическое блестящее облако в созвездии Эридана
На снимке космического Телескопа Hubble видна галактика ESO 300-16, которая расположена на 28,7 миллиона световых лет от Земли в созвездии Эридан
Об этом информирует обсерватория ESA .
Галактика ESO 300-16, похожая на облако, образована из множества мелких звезд, сгруппированных вместе, и окружена рассеянным светом. В середине есть яркий пузырь из голубого газа. Галактика имеет в своем окружении преимущественно слабые и маленькие объекты, но над ней и слева от нее видны яркие звезды, а также несколько галактик рядом.
Снимок сделан с помощью Advanced Camera for Surveys. Галактика расположена в 28,7 миллиона световых лет от Земли в созвездии Эридан.
Фото: ESA/Hubble & NASA
Наблюдение принадлежит к серии, направленной на исследование наших галактических соседей, около 75% известных галактик, которые, по предположению, находятся в радиусе 10 мегапарсеков от Земли, были достаточно хорошо изучены Хабблом, чтобы обнаружить их самые яркие звезды и определить их удаление.
- 4 июля Hubble сделал изображение спиральной галактики в созвездии Пегаса, расположенной на расстоянии около 184 миллионов световых лет от Земли.
- Телескоп зафиксировал необычное скопление галактик, похожее на космического монстра, под названием eMACS J1353.7+4329.
- 24 июля Hubble показал спокойную спиральную галактику UGC 12295, которая в 2015 году стала местом мощного взрыва.
- В начале августа телескоп Hubble от NASA/ESA показал изображение линзообразной галактики NGC 6684, которая выглядит призрачно и без спиральных рукавов или полос темной пыли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.96Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное