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Главная Наука Hubble показал фотографию спиральной галактики в созвездии Весы

Hubble показал фотографию спиральной галактики в созвездии Весы

27 сентября, 2021 понедельник
19:41
Наука Телескоп Hubble

Телескоп Hubble поделился фотографией шарообразного звездного скопления NCG 5728

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал фотографию спиральной галактики, расположенной в созвездии Весы.

Она расположена в 130 млн световых лет от Земли.

Так, NCG 5728 является энергичным типом, известна как сейфертовская галактика (спиральные, или неправильные, галактики со звездообразным активным ядром).

NGC 5728 хорошо видно и в оптическом, и в инфракрасном диапазоне длин волн.

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Hubble
телескоп
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