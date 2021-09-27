Hubble показал фотографию спиральной галактики в созвездии Весы
Телескоп Hubble поделился фотографией шарообразного звездного скопления NCG 5728
Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.
Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал фотографию спиральной галактики, расположенной в созвездии Весы.
Она расположена в 130 млн световых лет от Земли.
Так, NCG 5728 является энергичным типом, известна как сейфертовская галактика (спиральные, или неправильные, галактики со звездообразным активным ядром).
NGC 5728 хорошо видно и в оптическом, и в инфракрасном диапазоне длин волн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.78
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.39
- Актуальное
- Важное