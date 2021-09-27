Hubble показал фотографию спиральной галактики в созвездии Весы

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории Hubble.

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал фотографию спиральной галактики, расположенной в созвездии Весы.

Она расположена в 130 млн световых лет от Земли.

Так, NCG 5728 является энергичным типом, известна как сейфертовская галактика (спиральные, или неправильные, галактики со звездообразным активным ядром).

NGC 5728 хорошо видно и в оптическом, и в инфракрасном диапазоне длин волн.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb