Hubble показал фото двух спиральных галактик "Тройня Уайлда"
Космический телескоп Hubble сфотографировал часть галактического триплета Arp 248, иначе называемого "Тройня Уайлда"
Такое фото распространила пресс-служба обсерватории.
Тройняшки расположены в созвездии Девы, а это около 200 миллионов световых лет от Земли.
Две крупные спиральные галактики будто бы соединены световым мостом. Это удлиненный поток звезд и межзвездной пыли, так называемый приливной хвост, образовавшийся взаимным гравитационным тяготением двух галактик переднего плана. Также на изображении видно, что они окружают меньшую спиральную галактику.
- Напомним, в начале октября космический телескоп Hubble зафиксировал шаровое скопление Terzan 1, расположенное на расстоянии около 22 тыс. световых лет от Земли.
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