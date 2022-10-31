Hubble показал фото двух спиральных галактик "Тройня Уайлда"

Такое фото распространила пресс-служба обсерватории.

Тройняшки расположены в созвездии Девы, а это около 200 миллионов световых лет от Земли.

Две крупные спиральные галактики будто бы соединены световым мостом. Это удлиненный поток звезд и межзвездной пыли, так называемый приливной хвост, образовавшийся взаимным гравитационным тяготением двух галактик переднего плана. Также на изображении видно, что они окружают меньшую спиральную галактику.

Напомним, в начале октября космический телескоп Hubble зафиксировал шаровое скопление Terzan 1, расположенное на расстоянии около 22 тыс. световых лет от Земли.

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