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Hubble исследует в покое сверхновую спиральную галактику, где в 2015 году произошел огромный взрыв

24 июля, 2023 понедельник
13:28
Наука

Космический телескоп Hubble от NASA/ESA показал спокойную спиральную галактику UGC 12295, которая показана в 2015 году и стала местом мощного взрыва

Об этом сообщаетESA/Hubble .

На фото широкая спиральная галактика показана выпрямленной к Земле. Она имеет два ярких "рукава", выходящих от центра. Из него дополнительно получаются более слабые "рукава", наполненные ярко-синими пятнами звездообразования. Вокруг UGC 12295 на темном фоне рассыпаны маленькие, далекие галактики.

"Спокойная спиральная галактика UGC 12295 не спеша греется на этом изображении космического телескопа Hubble", - комментируют фото в ведомстве.

Сообщается, что эта галактика находится на расстоянии около 192 миллиона световых лет от Земли.

Несмотря на то, что она выглядит как остров покоя, UGC 12295 стала хозяйкой катастрофически сильного взрыва, который впервые был обнаружен в 2015 году.

"Эта сверхновая побудила две разные группы астрономов предложить наблюдения Хаббла UGC 12295, которые могли бы просеять обломки этого огромного звездного взрыва", - говорится в заявлении.

Ученые объясняют, что сверхновые являются взрывной гибелью массивных звезд и отвечают за создание многих элементов, найденных на Земле.

Первая команда астрономов использовала широкоугольную камеру Hubble 3 (WFC3) для исследования остатков сверхновой, чтобы узнать больше об эволюции материи в нашей Вселенной.

Вторая группа астрономов также пользовалась WFC3 для изучения последствий сверхновой UGC 12295, но их исследование было направлено на пересмотр некоторых из наиболее исследованных вблизи сверхновых. Острое видение Hubble может показать долговременные следы этих энергетических событий, раскрывая природу сверхновых систем.

  • 5 мая космический телескоп NASA Hubble сфотографировал галактику-медузу с яркими усиками. Она расположена на расстоянии более 650 миллионов световых лет от Земли в созвездии Телескопиум.
  • 4 июля Hubble сделал изображение спиральной галактики в созвездии Пегаса, расположенной на расстоянии около 184 миллионов световых лет от Земли.
  • Телескоп Hubble зафиксировал необычное скопление галактик, похожее на космического монстра, под названием eMACS J1353.7+4329.
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