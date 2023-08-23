Huawei, вероятно, строит секретную сеть для производства чипов по всему Китаю
Ведущая ассоциация глобальных компаний-производителей микросхем Trade Group предупреждает, что китайская компания Huawei строит теневую производственную сеть секретных заводов по производству полупроводников, которая позволит компании из черного списка обойти санкции США
Об этом пишет Bloomberg.
По данным вашингтонской компании Semiconductor Industry, производитель телекоммуникационного оборудования Huawei приступил к производству микросхем в прошлом году. За это он получает около $30 млрд. госфинансирования от правительства КНР и своего родного города Шэньчжэнь.
Отмечается, что Huawei купила по меньшей мере два завода и строит еще по меньшей мере три, говорится в презентации компании для инвесторов.
В 2019 году министерство торговли США включило Huawei в свой черный список, в конце концов запретив ей работать с американскими компаниями. Однако, как пишет Bloomberg, если Huawei строит и покупает объекты под именами других компаний, не раскрывая свою причастность, телекоммуникационный гигант может обойти эти ограничения по покупке американского оборудования для производства микросхем.
Бюро промышленности и безопасности минторга США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры. Ведомство уже внесло в черный список десятки китайских компаний, кроме Huawei. В том числе под ограничения попали две компании, которые, по словам SIA, являются частью сети Huawei. Это Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).
"Учитывая строгие ограничения, наложенные на Huawei, Fujian Jinhua, PXW и другие, неудивительно, что они искали существенную государственную поддержку, чтобы попытаться разработать собственные технологии. Банк международных расчетов (BIS) постоянно пересматривает и обновляет свой экспортный контроль на основе изменяющейся среды угроз и, как свидетельствуют правила от 7 октября 2022 года, без колебаний будет принимать соответствующие меры по защите национальной безопасности США", - говорится в заявлении банка международных расчетов.
- В апреле 2022 года Минцифры сообщало, что Huawei AppGallery перестали работать карточки "МИР" и его зачистили от ряда российских банковских приложений. Тогда компания сократила, но поставляла потребительскую электронику в Россию. Кроме того, из каталога магазина исчез ряд мобильных приложений российских банков. Да, "пошли" приложения банков ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк и Открытие.
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