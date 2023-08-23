Huawei, вероятно, строит секретную сеть для производства чипов по всему Китаю

Об этом пишет Bloomberg.

По данным вашингтонской компании Semiconductor Industry, производитель телекоммуникационного оборудования Huawei приступил к производству микросхем в прошлом году. За это он получает около $30 млрд. госфинансирования от правительства КНР и своего родного города Шэньчжэнь.

Отмечается, что Huawei купила по меньшей мере два завода и строит еще по меньшей мере три, говорится в презентации компании для инвесторов.

В 2019 году министерство торговли США включило Huawei в свой черный список, в конце концов запретив ей работать с американскими компаниями. Однако, как пишет Bloomberg, если Huawei строит и покупает объекты под именами других компаний, не раскрывая свою причастность, телекоммуникационный гигант может обойти эти ограничения по покупке американского оборудования для производства микросхем.

Бюро промышленности и безопасности минторга США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры. Ведомство уже внесло в черный список десятки китайских компаний, кроме Huawei. В том числе под ограничения попали две компании, которые, по словам SIA, являются частью сети Huawei. Это Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

"Учитывая строгие ограничения, наложенные на Huawei, Fujian Jinhua, PXW и другие, неудивительно, что они искали существенную государственную поддержку, чтобы попытаться разработать собственные технологии. Банк международных расчетов (BIS) постоянно пересматривает и обновляет свой экспортный контроль на основе изменяющейся среды угроз и, как свидетельствуют правила от 7 октября 2022 года, без колебаний будет принимать соответствующие меры по защите национальной безопасности США", - говорится в заявлении банка международных расчетов.