#hourforukraine: Борис Джонсон поддержал отключение света в знак солидарности с Украиной
Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал выключить праздничное освещение в 20:00 по местному времени в знак поддержки Украины
Об этом в твиттере написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .
"Варварское и незаконное вторжение России в Украину привело к тому, что миллионы украинцев потеряли электроэнергию, воду и жизненно необходимые вещи. Я поддерживаю #hourforukraine сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победы Украине!" – пишет Джонсон.
Справочно. #hourforukraine - флешмоб, анонсированный в знак поддержки Украины, страдающей из-за отключений света вследствие российских ударов.
В среду, 21 декабря, во многих странах пройдет акция в поддержку Украины. В 20:00 по местному времени все солидарные с нашей страной в этой страшной российской войне на время погасят праздничную рождественскую иллюминацию.
21 декабря – самый короткий день и, соответственно, самая длинная ночь.
- Также 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы примут участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой отключат праздничное освещение.
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