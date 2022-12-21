Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир #hourforukraine: Борис Джонсон поддержал отключение света в знак солидарности с Украиной

#hourforukraine: Борис Джонсон поддержал отключение света в знак солидарности с Украиной

21 декабря, 2022 среда
15:32
Мир

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал выключить праздничное освещение в 20:00 по местному времени в знак поддержки Украины

Об этом в твиттере написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .

"Варварское и незаконное вторжение России в Украину привело к тому, что миллионы украинцев потеряли электроэнергию, воду и жизненно необходимые вещи. Я поддерживаю #hourforukraine сегодня в 20:00 в знак солидарности с ними. Победы Украине!" – пишет Джонсон.

Справочно. #hourforukraine - флешмоб, анонсированный в знак поддержки Украины, страдающей из-за отключений света вследствие российских ударов.

В среду, 21 декабря, во многих странах пройдет акция в поддержку Украины. В 20:00 по местному времени все солидарные с нашей страной в этой страшной российской войне на время погасят праздничную рождественскую иллюминацию.

21 декабря – самый короткий день и, соответственно, самая длинная ночь.

  • Также 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы примут участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой отключат праздничное освещение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
война с Россией
Борис Джонсон
поддержка Украины
Читайте также:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
20 декабря, 2022 вторник
В британской разведке назвали настоящую цель встречи Путина с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным
Лукашенко путін
20 декабря, 2022 вторник
ISW: Лукашенко отклонил усилия Путина по дальнейшей российско-белорусской интеграции
Президент України Зеленський
21 декабря, 2022 среда
Зеленский отправился с визитом в США: встретится с Байденом и выступит в конгрессе
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.31
  • EUR
    Покупка 41.14
    Продажа 42.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 декабря
16:04
OPINION
Почему идея ракетных ударов по Москве вредна?
15:58
Путин цинично назвал братским украинский народ и снова упомянул о "денацификации" и "демилитаризации"
15:54
грипп
В Украине зарегистрировали первую смерть в результате гриппа в этом году
15:32
путлер шойгу
Шойгу предложил Путину второй раз за год увеличить численность вооруженных сил РФ
15:31
В РФ по делу о взрыве на Крымском мосту задержали 22 россиян и пытают их, - СБУ
15:24
Facebook начал ограничивать пользователей в Литве за эмоциональные упоминания войны в Украине
15:21
Эксклюзив
Карта боевых действий: 15-21 декабря. Бахмут стал кульминационным местом на фронте
15:05
В результате обстрела РФ в Очакове пострадали трое местных жителей, среди них ребенок
14:57
PR
Современные классы, утепленный фасад и яркие муралы: в Подберезцах во Львовской области открыли обновленный лицей
14:55
Партнерский материал
Фонд Slots City обработал более 1200 заявок от переселенцев
14:36
ЧВК Вагнера
Пригожин приехал в колонию, где сидит Алексей Навальный, вербовать заключенных
14:27
Объявлено имя лучшего футбольного тренера Украины в 2022 году
14:20
ВООЗ
Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ, - ВОЗ
14:13
Литва отправила первую партию теплой одежды для украинских защитников
14:13
Конгресc США
Конгресс хочет признать Россию "государством-агрессором", а не "спонсором терроризма", - The Hill
14:03
OPINION
О танце на граблях, военных в парламенте и критериях выбора
14:01
Российские спецслужбы готовили покушения на Буданова и Резникова, - СБУ
13:43
Российские наемники могут сымитировать обстрелы Беларуси со стороны Украины, - ЦНС
13:38
Гросси посетит Москву для переговоров по зоне безопасности вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС
13:37
Наталья Диденко
Теплая погода, местами мокрый снег и умеренный ветер: прогноз на 22 декабря от Натальи Диденко
13:26
Абсолютный чемпион мира согласился провести бой против Ломаченко
13:20
Посольство Израиля откроет Пункт несокрушимости в Киеве
13:19
Эксклюзив
Операция по освобождению Луганщины напоминает Харьковское наступление ВСУ, - военный эксперт Коваленко
13:00
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в монастыре УПЦ (МП) Сумской области
12:55
После проверки облэнерго по всей Украине выявили почти 200 нарушений по отключениям света
12:46
В РФ ухудшилась мобильная связь из-за выхода Nokia и Ericsson с рынка
12:34
Из солидарности с Украиной: в муниципалитетах Литвы на час выключат праздничное освещение
12:31
В рамках инициативы "Неудержимый дух Украины" медучреждения получили очередную партию помощи
12:02
OPINION
Власть и Зеленский лично наплевали на реформу КСУ
11:59
Укренэрго
Все области получили лимиты. В Укрэнерго напомнили, что превышение потребления приведет к аварийным ограничениям
11:59
Пятерых боевиков "ДНР" будут судить за издевательство над пленными украинцами
11:48
Си Цзиньпин встретился с Медведевым, передавшим ему послание от Путина.
11:26
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Беспилотники сбивать научились, но если Иран решится передать ракеты России, это будет вызовом для Украины, - Данилов
11:19
Алексей Данилов
"Мы не боремся с церковью как с религиозным институтом": Данилов о санкциях в отношении УПЦ (МП)
10:46
Алексей Данилов
Украина активно готовится к следующим двум-трем месяцам, они могут стать решающими, - Данилов
10:41
евро
Курс валют на сегодня: евро подскочил в цене
10:28
Беларусь ограничила доступ к трем районам, граничащим с Украиной
10:15
Оккупанты установили бетонные заграждения и нарыли окопов вокруг Мелитополя, - глава Запорожской ОВА
10:03
OPINION
Кувалда 8271. Суровая окопная правда
10:01
Британская разведка объяснила, почему россияне избегают интенсивных уличных боев в Бахмуте
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV