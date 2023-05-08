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OPINION

"Хороший русский" заканчивается на "дєнь побєди"

Александр Вильчинский
8 мая, 2023 понедельник
16:05
Мнение

На днях в нашем информационном телемарафоне "Единые новости" случайно наткнулся на интервью с очередным "хорошим русским"

Конечно общались там по-русски, и "хороший русский" вообще говорил приятные для нашего уха вещи о негодяе Путине и героизме ВСУ, которые, впрочем, от частого повторения уже стали банальностью. Но стоило телеведущему затронуть дату "9 мая", очевидно сакральную для каждого русского, как гостя тут же прорвало на поучение и напоминание, мол, надо честно признать, что это наша общая история. И что та война, и та победа были общими для россиян и украинцев, воевавших против Гитлера. "Хотя, может, кто-то и "за" Гитлера, как кому повезло..." - правда, еще добавил наш "хороший русский", не минуя нам то упрекнуть, то бросить камень раздора еще и по этой причине.

Нет смысла вспоминать его фамилию, на его месте мог быть любой из этой обоймы "хороших русских", но то, что, услышав "9 мая", вся хорошесть многих "хороших русских" сразу же испаряется, к сожалению, или на счастья, тоже факт. И как в давние еще довоенные времена иронизировали, что российская демократия заканчивается на украинском вопросе, так и теперь можно сказать, что хорошие "хороших русских" заканчивается на "день победы".

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А еще и их привычка олицетворять врагов вплоть до одного человека Гитлера. Но ведь... если воевали "против Гитлера", то соответственно, должно быть и "при Сталине", или наоборот. И если послушать этих хороших и других русских, то факт, что миллионы украинцев положили свои головы во Второй мировой войне против Гитлера (за Сталина) – подается ими, как единственно возможное украинское участие. Ведь невдомек "хорошим русским", что безгосударственные, после проигрыша войск УНР, оккупированные российско-большевистскими войсками, измученные Голодоморами и репрессиями и одурманенные большевистской пропагандой украинцы действительно воевали в составе одной оккупационной армии против другой.

На самом деле, Сталин и коммунисты были для Украины и украинцев не меньшим злом, чем Гитлер и нацисты, и что была единственная армия, которая воевала против обоих оккупантов – и Вермахта, и Красной Армии – это УПА.

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Им невдомек, что на самом деле Сталин и коммунисты были для Украины и украинцев не меньшим злом, чем Гитлер и нацисты, и что была единственная армия, которая воевала против обоих оккупантов – и Вермахта, и Красной Армии – это УПА. И победой над одним из оккупантов война для украинских повстанцев, украинской нации не закончилась, она не закончилась до сих пор. И поэтому, отмечая вместе со всем миром 8 мая – День памяти и примирения, помним, что настоящий День Победы у нас еще впереди. Стоит уж об этом знать и русским, особенно хорошим. Могли и ведущие телемарафона им об этом время от времени при случае напоминать, не все же толчь воду в ступе и жевать пережеванное, как это обычно там и происходит.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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