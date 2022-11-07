Об этом информирует Car and Buzz .

Honda Pilot 2023 представляет четвертое поколение внедорожника среднего размера. Новая комплектация TrailSport придает авто акцента на бездорожье. Honda имеет 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью 285 лошадиных сил и крутящим моментом в 262 Нм.

"После бесконечного ряда тизеров совершенно новый Honda Pilot 2023 года был назван самым большим и мощным внедорожником бренда. Модель четвертого поколения дебютирует в новом направлении дизайна, но также следует за движением остальной линейки Honda в более элитное направление. Он также оснащен новыми технологиями, просторными сидениями для восьми пассажиров и новыми инновационными силовыми агрегатами, идеально подходящими для того, чтобы испытать лидера в своем классе Hyundai Palisade", - говорится в сообщении.

Автомобиль имеет несколько режимов управления, среди которых "нормальный", "экономный", "спортивный" и "езда в снег".

Размер панели управления и сенсорного экрана с информационно-развлекательной системой будет равен 17,8 см в базовой модели автомобиля 4-го поколения.

2 марта стало известно, что Honda не будет поставлять свою продукцию в РФ, а Mazda не будет экспортировать автозапчасти на собственный завод в России из-за санкций против страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb