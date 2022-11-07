Honda представила четвертое поколение внедорожника Pilot
Японский производитель авто презентовал новый внедорожник 2023 года Honda Pilot четвертого поколения среднего размера, который признали самым мощным среди других моделей
Об этом информирует Car and Buzz .
Honda Pilot 2023 представляет четвертое поколение внедорожника среднего размера. Новая комплектация TrailSport придает авто акцента на бездорожье. Honda имеет 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью 285 лошадиных сил и крутящим моментом в 262 Нм.
"После бесконечного ряда тизеров совершенно новый Honda Pilot 2023 года был назван самым большим и мощным внедорожником бренда. Модель четвертого поколения дебютирует в новом направлении дизайна, но также следует за движением остальной линейки Honda в более элитное направление. Он также оснащен новыми технологиями, просторными сидениями для восьми пассажиров и новыми инновационными силовыми агрегатами, идеально подходящими для того, чтобы испытать лидера в своем классе Hyundai Palisade", - говорится в сообщении.
Автомобиль имеет несколько режимов управления, среди которых "нормальный", "экономный", "спортивный" и "езда в снег".
Размер панели управления и сенсорного экрана с информационно-развлекательной системой будет равен 17,8 см в базовой модели автомобиля 4-го поколения.
- 2 марта стало известно, что Honda не будет поставлять свою продукцию в РФ, а Mazda не будет экспортировать автозапчасти на собственный завод в России из-за санкций против страны.
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