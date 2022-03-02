Honda и Mazda прекратят экспорт продукции в Россию

Об этом информирует Nikkei Asia.



"Honda приостановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию, а Mazda приостановит экспорт автозапчастей на свой завод в стране", - говорится в сообщении.



По информации издания, из-за санкций США, Европы и Японии против РФ бизнес-среда в России стремительно ухудшается, рубль теряет ценность, а логистическая сеть становится фрагментированной.



Nikkei отметило, что в Японии набирают обороты шаги по пересмотру ведения бизнеса в РФ.

Напомним, Япония ввела санкции против Путина и его окружения

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