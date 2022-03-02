Honda и Mazda прекратят экспорт продукции в Россию
Honda не будет поставлять свою продукцию в РФ, а Mazda не будет экспортировать автозапчасти на собственный завод в России из-за санкций против страны
Об этом информирует Nikkei Asia.
"Honda приостановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию, а Mazda приостановит экспорт автозапчастей на свой завод в стране", - говорится в сообщении.
По информации издания, из-за санкций США, Европы и Японии против РФ бизнес-среда в России стремительно ухудшается, рубль теряет ценность, а логистическая сеть становится фрагментированной.
Nikkei отметило, что в Японии набирают обороты шаги по пересмотру ведения бизнеса в РФ.
- Напомним, Япония ввела санкции против Путина и его окружения
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