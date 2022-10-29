Об этом сообщил писатель Александр Михед в facebook .

"Что-то никто из коллег не хвастается, то придется мне. Во Франции, в важном Editions Stock (основанное издательство 1708 года), выходит сборник текстов украинских писателей о разных городах и регионах страны. Компания чрезвычайна", - говорится в сообщении.

Соавторами сборника стали Любовь Якимчук, Таис Золотковская, Анастасия Левкова, Любко Дереш, Екатерина Бабкина, Владимир Рафеенко, Борис Херсонский, Артем Чех, Александр Михед, Петр Яценко, Ирэна Карпа, Тарас Прохасько, Андрей Любка, Андрей Курков. Составитель – Эммануэль Рубен.

"Мой текст - нежный рассказ о кошке и щенке, которые изменили жизнь нашей семьи до и во время полномасштабного вторжения", - добавил Михед.

Кроме этого, он также добавил, что одновременно с французским релизом сборник выходит также на украинском в издательстве #Книголав.