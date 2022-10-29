"Hommage à l'Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
Во французском издательстве Editions Stock выходит сборник текстов украинских писателей о разных городах и регионах страны "Hommage à l'Ukraine"
Об этом сообщил писатель Александр Михед в facebook .
"Что-то никто из коллег не хвастается, то придется мне. Во Франции, в важном Editions Stock (основанное издательство 1708 года), выходит сборник текстов украинских писателей о разных городах и регионах страны. Компания чрезвычайна", - говорится в сообщении.
Соавторами сборника стали Любовь Якимчук, Таис Золотковская, Анастасия Левкова, Любко Дереш, Екатерина Бабкина, Владимир Рафеенко, Борис Херсонский, Артем Чех, Александр Михед, Петр Яценко, Ирэна Карпа, Тарас Прохасько, Андрей Любка, Андрей Курков. Составитель – Эммануэль Рубен.
"Мой текст - нежный рассказ о кошке и щенке, которые изменили жизнь нашей семьи до и во время полномасштабного вторжения", - добавил Михед.
Кроме этого, он также добавил, что одновременно с французским релизом сборник выходит также на украинском в издательстве #Книголав.
- 4 октября в четырех странах: Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".
- 22 октября первые леди Украины и Германии представили книжный проект "Better Time Stories" во Франкфурте.
- 26 октября стало известно, что дневник 12-летней Евы Скалецкой, которая из-за войны выехала с бабушкой из Харькова в Дублин, вышел в британском издательстве под названием "Вы не знаете, что такое война: дневник юной девушки из Украины"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное