H&M исследует эксплуатацию работников на швейных фабриках Мьянмы

Об этом информирует Reuters .

H&M сообщила, что исследует 20 случаев эксплуатации на швейных фабриках, поставляющих товары второму по величине розничному продавцу модной одежды в мире.

Британская правозащитная группа выявила 156 случаев предполагаемых злоупотреблений работников на швейных фабриках Мьянмы с февраля 2022 по февраль 2023, что свидетельствует об ухудшении прав работников после военного переворота в феврале 2021 года.

В то же время, бренд одежды заявил, что за всеми случаями нарушений в отчете неправительственной организации Ресурсный центр бизнеса и прав человека (BHRRC) следят. В частности, речь идет о снижении и краже заработной платы, за которыми следовали несправедливое увольнение, бесчеловечные ставки труда и принудительные сверхурочные работы.

"Все случаи, затронутые в отчете BHRRC, отслеживаются и, при необходимости, устраняются через нашу местную команду на местах и в тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами. Мы глубоко обеспокоены последними событиями в Мьянме, и мы видим нарастающие проблемы для ведения нашей деятельности в соответствии с нашими стандартами и требованиями", – говорится в заявлении ритейлера.

BHRRC отслеживает заявления о нарушении прав рабочих на швейных фабриках с тех пор, как военная хунта пришла к власти в Мьянме в 2021 году, погрузив ее в политический и гуманитарный кризис, говорится в материале. Трекер включает случаи злоупотреблений на 124 отдельных заводах.

Согласно отчету, был зафиксирован 21 случай предполагаемых злоупотреблений, связанных с поставщиками Inditex.

Испанская группа Inditex была последним брендом, заявившим, что прекратит связи с поставщиками из Мьянмы после Primark и Marks & Spencer в этом году.

H&M и Bestseller входят в число 18 брендов, являющихся частью финансируемого Европейским Союзом проекта MADE, направленного на улучшение условий труда на швейных фабриках Мьянмы.

Вики Боумен, которая ранее была омбудсменкой Британии в Мьянме и сейчас является директором Центра ответственного бизнеса Мьянмы, отметила, что находящиеся под давлением международные бренды, чтобы прекратить закупки в стране, также, скорее всего, обеспечат стабильную занятость и примут дополнительные меры по защите от нарушений прав.

"Уезжая из страны, трудно понять, как можно повлиять на местные условия. Если они уйдут, либо рабочие места исчезнут полностью, либо фабрики растеряются, чтобы получить заказы от агентов по покупке пешеходов, которые заботятся только о дешевой рабочей силе и не беспокоятся о фабричных". условия", - добавила Боумен.

Что известно о событиях в Мьянме в 2021 году

Аун Сан Су Чжи, занимавшая должность "государственного советника", арестовали 1 февраля 2021 года, когда власть в Мьянме захватила военная хунта во главе с генералом армии Мин Аун Хлаином. Свои действия представители армии объяснили масштабными подлогами, которыми якобы сопровождались всеобщие парламентские выборы 2020 года. В декабре ее приговорили к 4 годам заключения.

10 января 2022 года хунта Мьянмы вторично приговорила свергнутую после военного переворота экслидера страны и лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к четырем годам за решеткой. После второго приговора теперь ей грозит шесть лет заключения.

30 декабря 2022 года бывшую лидерку Мьянмы Аун Сан Су Чжи, смещенную с должности в результате военного переворота, приговорили к дополнительным семи годам заключения из-за коррупции.

1 августа 2023 года военная хунта Мьянмы через два года после задержания бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи помиловала ее по пяти обвинениям, сократив срок заключения на 12 лет.