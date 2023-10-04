H&M готовится к открытию шести магазинов в Украине, - СМИ
После более чем полуторагодичного перерыва, вызванного российской полномасштабной войной, сеть H&M планирует возобновить работу своих шести магазинов в Украине
Об этом пишет NV со ссылкой на двух директоров ТЦ и консультанта по коммерческой недвижимости.
По информации источников издания, сеть готовится открыть шесть магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и львовском Victoria Gardens.
"H&M хотели открыться раньше, однако столкнулись с дефицитом персонала. За полтора года простоя часть сотрудников уволились, кто-то пошел защищать Украину, кто-то уехал из Украины", – сказал директор одного из украинских торговых центров.
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Ритейлер откроет магазины в конце ноября – начале декабря этого года.
Сеть также имела магазины в Одессе в ТРЦ Riviera и в Харькове в ТРЦ Nikolsky, которые будут открыты позже – во втором этапе.
Справочно. Шведский бренд одежды и косметики H&M (Hennes&Mauritz AB) является вторым по размеру в Европе fashion-ритейлером одежды. Компания запустила первый магазин в Украине в 2018 году. До начала масштабной российской агрессии сеть H&M в Украине имела восемь торговых точек: пять в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове. Информация о возвращении бренда появилась еще в августе, однако были неизвестны города.
- В сентябре 2022 года стало известно, что бренд H&M решил свернуть бизнес в Беларуси.
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