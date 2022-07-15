HIMARS уничтожили уже более 30 логистических объектов войск РФ, - Мотузяник

Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины. Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.

"Собственно, что сейчас активно делается. Знаменитые Himars, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожены более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен", - цитирует его "Радио" Свобода".

Спикер Минобороны отмечает, что украинское войско до сих пор нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику противника.

12 июля после ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России.

13 июля после удара HIMARS в Новой Каховке детонируют склады боекомплектов и снарядов.

14 июля полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российская система противовоздушной обороны абсолютно дырявая, ведь не реагирует на ракеты HIMARS.

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