HIMARS уничтожили уже более 30 логистических объектов войск РФ, - Мотузяник
Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск
Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины. Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона.
"Собственно, что сейчас активно делается. Знаменитые Himars, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожены более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен", - цитирует его "Радио" Свобода".
Спикер Минобороны отмечает, что украинское войско до сих пор нуждается в дальнобойной артиллерии, позволяющей уничтожать логистику противника.
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