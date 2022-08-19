"HIMARS смогут более эффективно уничтожать врага": Резников об использовании "народного спутника"

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Сергей Притула после сбора денег на "байрактары" обратился в Минобороны и предложил направить собранные средства на другие актуальные нужды украинской армии. Анализируя приоритеты обороны, Резников отметил, что "мы не победим врага за счет количества. Только за счет качества".

Впоследствии специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО подробно проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит украинской армии подняться на несколько ступеней вверх.

По словам министра, Украина с апреля в переговорах с партнерами подчеркивала необходимость дальнобойного высокоточного оружия. В июне государство получило следующие поставки. Для их оптимального использования военному командованию нужно существенно повысить возможности разведки. Резников сказал, что Украина получает информацию со спутников от партнеров.

"Но эти данные преимущественно с оптических спутников, имеющих свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме того, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, что в тот или другой момент важны для наших военных", – пояснил министр.

По словам главы Минобороны, сейчас ситуация будет принципиально иной.

"Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые возможности. Скажем, скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага", - сказал он.

23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара". Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактора". Целью было собрать на три аппарата за неделю.

27 июня производитель беспилотников заявил, что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали деньги.

18 августа Сергей Притула сообщил, что за 600 млн грн, собранных на "байрактары", купил "народный спутник"

19 августа Притула подробно объяснил, зачем Украине собственный спутник, доступ к которому приобрели за средства, собранные на "байрактары".

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