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Аналитика

HIMARS решат судьбу новых российских "Бук-М2". Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
27 июля, 2022 среда
23:31
Статьи Сергей Згурец

В захваченном рашистами Мелитополе была замечено опрокидывание редкого российского образца ракетного комплекса "Бук-М2", который является новейшей модернизацией советской системы и предназначен для выявления и подсветки маловысотных целей

Российские зенитчики сбили собственный Ка-52

ВСУ осуществили успешное расширение плацдарма в районах Андреевка, Лозовое, Белогорка, которые находятся на западном берегу реки Ингулец. В 70 км к северу от Херсона.

Освобождение этих населенных пунктов обеспечила штурмовая авиация и вертолеты, нанесшие удары по четырем опорным пунктам обороны противника. Рашисты сделали очередной финт в воздухе и сбили собственный вертолет Ка-52 . Вертолеты этого типа есть только на вооружении русской армии. Орки начали стрелять по собственному вертолету и это демонстрирует реальное состояние умения российских зенитчиков.

Новые удары по Антоновскому мосту

ВСУ продолжают операцию по перерезанию всех транспортных артерий, обеспечивающих группировку армии РФ на правобережье Днепра. Был очередной бенефис высокоточных HIMARS – новая порция ударов по Антоновскому мосту. В ночь на 27 июля был нанесен удар по мосту, расположенному под Херсоном. На ночном видео, которое уже выложили в сеть, были видны восемь взрывов в западной части моста, которая ранее была уже повреждена. Два из этих взрывов повлекли за собой повторную детонацию. Не исключаю, что удар был нанесен, когда по мосту пытались протащить боеприпасы или военную технику.

На видео днем видны пропасти в тех участках моста, которые образовались в результате нескольких попаданий высокоточными боеприпасами. Также мост получил повреждения опорных конструкций, что делает невозможным его ремонт в короткое время.

Рашистские пропагандисты уже успели заявить, что Антоновский мост блокируют подразделения РФ, поэтому образовалась длинная пробка по технике. Вблизи Херсона есть не только автомобильный Антоновский мост, но есть железнодорожный. Была информация, что и этот мост подвергся поражению наших дальнобойных систем, хотя детализации еще нет. Очень важно, что все мосты, соединяющие левый и правый берега Днепра, находятся под огневым контролем наших средств, что оказывает существенное влияние на возможности РФ усиливать группировки своих войск, которые расположены на правом берегу Днепра.

Враг не делает никаких выводов и не понимает прозрачных намеков, демонстрирующих ему HIMARS. Враг пытается строить понтонные переправы, чтобы сохранить логистическое обеспечение своих войск на Херсонском, Николаевском и Криворожском направлениях.

Противник привел понтонную переправу у реки Ингулец в районе Дарьевки, где ВСУ наносили удар по мосту, и теперь готовится к наведению понтонной переправы через Днепр в районе Антоновского моста. Осуществляются работы по укреплению двух берегов. Враг собрал несколько звеньев по 50-60 метров понтонной переправы и сосредоточил эти участки вдоль портовой инфраструктуры Херсона. Противник ожидает момента, чтобы сводить переправу.

HIMARS решат судьбу "Бук-М2"

Враг опрокидывает технику и вооружение на Херсонщину из Запорожья. Из зоны Изюма он переправляет технику через Белгородскую область в Юг. Подтягивает и новенькую технику. В захваченном рашистами Мелитополе была замечена опрокидывание редкого образца ракетного комплекса "Бук-М2", который является новейшей модернизацией этой советской системы, предназначенной для выявления и подсветки маловысотных целей. Противник будет привлекать эти образцы вооружения для противодействий нашей фронтовой авиации, действующей на малых высотах и создающей проблемы рашистам. Россияне напрасно надеются, что этим вооружением смогут перехватывать ракеты HIMARS. "Бук-М2" имеет быструю реакцию, но надежды на уничтожение HIMARS маловероятны. Тактика использования этих систем не дает шансов русским системам сбивать HIMARS. Американский РСЗО скоро получит новые ракеты, рассчитанные на уничтожение именно радиолокационных систем противника. HIMARS уничтожили вражеские С-300, которые обстреливали Николаев, и такая судьба ждет и новых "Бук-М2", которые враг подтягивает на Херсонщину.

Украина
Мелитополь
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
война с Россией
Запорожская область
Военные новости
Колонка Згурца
HIMARS
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