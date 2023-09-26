HIMARS "приняла участие" в совещании офицеров РФ: в Херсонской области ликвидирован штаб оккупантов, - СМИ
По наведению Службы безопасности Украины Силы обороны попали во временный пункт управления российских захватчиков в Херсонской области
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.
"Благодаря наведению СБУ ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300", - сообщил собеседник.
Журналисты проекта "Схемы" смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном: это район населенного пункта Раденск в Херсонской области.
По информации источника "Радио Свобода" в СБУ, удар был нанесен 18 сентября.
Официально Служба безопасности о нем пока не сообщала.
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