HIMARS "приняла участие" в совещании офицеров РФ: в Херсонской области ликвидирован штаб оккупантов, - СМИ

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в СБУ.

"Благодаря наведению СБУ ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: 8 офицеров имеют статус "200", 7 - "300", - сообщил собеседник.

Журналисты проекта "Схемы" смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном: это район населенного пункта Раденск в Херсонской области.

По информации источника "Радио Свобода" в СБУ, удар был нанесен 18 сентября.

Официально Служба безопасности о нем пока не сообщала.