Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"HIMARS - это часть революции в области точности, которая превращает хорошо оснащенные армии в что-то легкое и мобильное", - сказал Роберт Скейлс, генерал-майор армии США в отставке, который одним из первых придумал HIMARS в 1970-х годах.

Отмечается, что 16 украинских HIMARS этим летом помогли своим войскам остановить наступление россиян. С прошлого месяца украинцы вернули часть территории на востоке страны и разгромили российские войска на юге.

В арсенале Украины HIMARS предлагают уникальное сочетание дальности, точности и мобильности, что позволяет им выполнять работу, традиционно выполняемую десятками пусковых установок, стреляющих тысячами снарядов.

Украинские ракеты HIMARS поразили сотни российских целей, в частности командные центры, склады боеприпасов, заправочные станции и мосты, перекрыв поставки передовых подразделений. Остановив весеннее наступление России на востоке Донбасса, теперь они нацелены на отступающие российские войска.

Российской артиллерии, как и большинству схожих систем времен Первой мировой войны, не хватает точности. Маневровость - это именно то, почему HIMARS была создана как уменьшенная версия танкообразного оружия, реактивная система залпового огня, которая также была предоставлена Украине Великобританией и Германией.

"Революция в области точности меняет все", - сказал генерал Скейлс, который считает трансформацию своего рода эпохальным военным сдвигом, изменяющим определение ведения войны и теперь перенесет преимущество на поле боя от массированных армий до небольших пехотных подразделений.

28 сентября Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд. В новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 новых единиц HIMARS и боеприпасы к ним

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