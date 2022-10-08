HIMARS предотвращает агрессию России, поскольку революционизирует военную стратегию, - WSJ
Глобальная революция от HIMARS в военном деле резко склоняет чашу весов в войне России против Украины. Ранее подобная смертоносность нуждалась в наличии самолетов, кораблей или неуклюжих гусеничных машин
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"HIMARS - это часть революции в области точности, которая превращает хорошо оснащенные армии в что-то легкое и мобильное", - сказал Роберт Скейлс, генерал-майор армии США в отставке, который одним из первых придумал HIMARS в 1970-х годах.
Отмечается, что 16 украинских HIMARS этим летом помогли своим войскам остановить наступление россиян. С прошлого месяца украинцы вернули часть территории на востоке страны и разгромили российские войска на юге.
В арсенале Украины HIMARS предлагают уникальное сочетание дальности, точности и мобильности, что позволяет им выполнять работу, традиционно выполняемую десятками пусковых установок, стреляющих тысячами снарядов.
Украинские ракеты HIMARS поразили сотни российских целей, в частности командные центры, склады боеприпасов, заправочные станции и мосты, перекрыв поставки передовых подразделений. Остановив весеннее наступление России на востоке Донбасса, теперь они нацелены на отступающие российские войска.
Российской артиллерии, как и большинству схожих систем времен Первой мировой войны, не хватает точности. Маневровость - это именно то, почему HIMARS была создана как уменьшенная версия танкообразного оружия, реактивная система залпового огня, которая также была предоставлена Украине Великобританией и Германией.
"Революция в области точности меняет все", - сказал генерал Скейлс, который считает трансформацию своего рода эпохальным военным сдвигом, изменяющим определение ведения войны и теперь перенесет преимущество на поле боя от массированных армий до небольших пехотных подразделений.
- 28 сентября Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд. В новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 новых единиц HIMARS и боеприпасы к ним
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