HIMARS оказывают существенное влияние на ход войны в Украине, - Пентагон
Американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Высокопоставленный военный чиновник в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на передовой.
"Я думаю, что HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. ВСУ с их помощью наносят удары по складам с боеприпасами, командным пунктам и центрам управления российской армией. И все эти вещи оказывают прямое влияние на способность проводить операции на передовой", - заявил американский военный.
Система M142 HIMARS позволяет запускать пакеты ракет с точной наводкой на расстояние до 80 км. США уже предоставили Украине восемь систем и на прошлой неделе анонсировали передачу еще четырех ракетных комплексов.
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