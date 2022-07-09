Об этом пишет The Washington Post.

Пакет содержит четыре артиллерийских ракетных системы HIMARS, а также тысячи боеприпасов к гаубицам.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, эти снаряды являются "новым типом" 155-мм боеприпасов для гаубиц, которые были поставлены в Украину раньше. Речь идет о гаубице M777.

Он отказался раскрыть модификации снарядов по соображениям безопасности. Но уточнил, что они повысят способность Украины наносить удары по российским военным объектам.

The New York Times предполагает, что это могут быть приводимые по GPS снаряды M982 Excalibur бьют на 40 км с допустимым отклонением на 1,8 м, или M1156 тоже с наводкой по GPS, но с отклонением до 15 м на расстоянии 27-28 км.

Читайте также: Стратегия россиян остается в продавливании украинской обороны, HIMARS дают возможность балансировать враждебную силу, — Згурец

Представитель Пентагона также отметил, что точность будет выше, чем у стандартных снарядов, которые на сегодня применяют Вооруженные силы Украины. Предполагается, что они будут тратиться с меньшей скоростью, чем 5000-6000 стандартных артиллерийских боеприпасов в день.

"Украинцы просили о большей точности, и HIMARS – не предел того, что США могут предоставить им в плане точности", – добавил военный США.

8 июля Минобороны показало работу французских ПТРК Milan-2 на фронте.

Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Украина не использовала артиллерийские системы HIMARS производства США для ударов по российским целям за пределами территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb