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HIMARS нам нужно в 10 раз больше обещанных четырех, - нардеп Устинова

20 июня, 2022 понедельник
13:42
война с Россией

Александра Устинова, народный депутат Украины считает, что наши западные партнеры начинают все больше понимать, что Путин испуганный карлик с комплексом Наполеона, который может только пугать, поэтому нужно больше поддерживать Украину, которая, к сожалению, ценой собственной жизни стала защитником всего цивилизованного мира

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"Скажу вам так, что HIMARS нам нужно не удваивать, а иметь в 10 раз больше. Четыре HIMARS, что нам сейчас пообещали на тысячу километров фронта, это пока мало. Кроме того, нам нужны ракеты к ним, которые имеют дальность действия не 70 км, а в три раза больше. Только таким образом мы сможем выбить рашистов из наших территорий", - подчеркнула нардепка.

Александра Устинова отметила, что США по HIMARS заняли, к сожалению, позицию предоставления этих РСЗО небольшими частями.

"Именно поэтому на прошлой неделе у нас было много встреч, начиная на самом высоком уровне от Нэнси Пелоси, спикершей Палаты представителей США, и заканчивая государственным департаментом США, которых мы пытались убедить, что нам нужно сейчас предоставить гораздо больше оружия. Хочу надеяться, что нас услышали " – выразила свои надежды народный депутат.

Устинова напомнила, что три месяца назад у западных партнеров украинские представители просили гаубицы Howitzer, которые сейчас приезжают в Украину, но тогда говорили, что даже не мечтайте, потому что это оружие приведет к эскалации и Путин нажмет красную кнопку, после чего начнется третья мировая война.

"Сейчас все поняли, что Путин может сидеть, как испуганный гном в своем Кремле, и только всех пугать. Как пугал Финляндию, если она скажет что-нибудь о НАТО, также пугал США, если они предоставят Украине серьезное оружие. Как видите, ничего не произошло , нам дали гаубицы, а Путин и дальше сидит в своем Кремле.Так же Финляндия четко заявила о вступлении в НАТО и ничего не произошло.Я так понимаю, что наши западные партнеры начинают все больше понимать, что это испуганный карлик с комплексом Наполеона, который может только пугать. Соответственно, нашим партнерам нужно больше поддерживать Украину, которая, к сожалению, ценой собственной жизни стала защитником всего цивилизованного мира" – подчеркнула нардепка.

  • 1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил , что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.
  • Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, которые США предоставляют Украине, зависит от того , сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.
  • Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи
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