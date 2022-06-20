Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Скажу вам так, что HIMARS нам нужно не удваивать, а иметь в 10 раз больше. Четыре HIMARS, что нам сейчас пообещали на тысячу километров фронта, это пока мало. Кроме того, нам нужны ракеты к ним, которые имеют дальность действия не 70 км, а в три раза больше. Только таким образом мы сможем выбить рашистов из наших территорий", - подчеркнула нардепка.



Александра Устинова отметила, что США по HIMARS заняли, к сожалению, позицию предоставления этих РСЗО небольшими частями.



"Именно поэтому на прошлой неделе у нас было много встреч, начиная на самом высоком уровне от Нэнси Пелоси, спикершей Палаты представителей США, и заканчивая государственным департаментом США, которых мы пытались убедить, что нам нужно сейчас предоставить гораздо больше оружия. Хочу надеяться, что нас услышали " – выразила свои надежды народный депутат.



Устинова напомнила, что три месяца назад у западных партнеров украинские представители просили гаубицы Howitzer, которые сейчас приезжают в Украину, но тогда говорили, что даже не мечтайте, потому что это оружие приведет к эскалации и Путин нажмет красную кнопку, после чего начнется третья мировая война.



"Сейчас все поняли, что Путин может сидеть, как испуганный гном в своем Кремле, и только всех пугать. Как пугал Финляндию, если она скажет что-нибудь о НАТО, также пугал США, если они предоставят Украине серьезное оружие. Как видите, ничего не произошло , нам дали гаубицы, а Путин и дальше сидит в своем Кремле.Так же Финляндия четко заявила о вступлении в НАТО и ничего не произошло.Я так понимаю, что наши западные партнеры начинают все больше понимать, что это испуганный карлик с комплексом Наполеона, который может только пугать. Соответственно, нашим партнерам нужно больше поддерживать Украину, которая, к сожалению, ценой собственной жизни стала защитником всего цивилизованного мира" – подчеркнула нардепка.

1 июня Байден официально подтвердил предоставление Украине систем залпового огня HIMARS. 16 июня The Washington Post сообщил , что американские системы HIMARS могут прибыть на фронт уже на следующей неделе.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что количество систем залпового огня HIMARS, которые США предоставляют Украине, зависит от того , сколько таких систем ВСУ способны эффективно применить в бою.

Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи