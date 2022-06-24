Об этом пишет CNBC.

Согласно сообщению Пентагона, пакет помощи включает следующее:

4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы или HIMARS;

36000 патронов 105 мм;

18 тактических машин для буксировки артиллерии калибра 155 мм;

1200 гранатометов;

2000 пулеметов;

18 береговых и речных патрульных катеров;

запчасти и другое оборудование.

Издание сообщает, что после вторжения России в Украину администрация президента Джо Байдена предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму 6,1 миллиарда долларов.

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сказал, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом, чтобы определить, какие типы оружия лучше отвечают их потребностям в каждом пакете.

"Причина, почему мы делаем это так, состоит в том, чтобы мы могли поддерживать актуальность происходящего на поле боя", - сказал Кирби журналистам на брифинге в Белом доме.

23 июня администрация президента США Джо Байдена анонсировала выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 450 миллионов долларов.

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