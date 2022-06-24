HIMARS, катера, снаряды и пулеметы. Пентагон сообщил сообщил полный перечень помощи для Украины
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Он включает в себя 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), 18 прибрежных катеров и тысячи боеприпасов.
Об этом пишет CNBC.
Согласно сообщению Пентагона, пакет помощи включает следующее:
- 4 высокомобильные артиллерийские ракетные системы или HIMARS;
- 36000 патронов 105 мм;
- 18 тактических машин для буксировки артиллерии калибра 155 мм;
- 1200 гранатометов;
- 2000 пулеметов;
- 18 береговых и речных патрульных катеров;
- запчасти и другое оборудование.
Издание сообщает, что после вторжения России в Украину администрация президента Джо Байдена предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму 6,1 миллиарда долларов.
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, сказал, что Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом, чтобы определить, какие типы оружия лучше отвечают их потребностям в каждом пакете.
"Причина, почему мы делаем это так, состоит в том, чтобы мы могли поддерживать актуальность происходящего на поле боя", - сказал Кирби журналистам на брифинге в Белом доме.
- 23 июня администрация президента США Джо Байдена анонсировала выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 450 миллионов долларов.
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