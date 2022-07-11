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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией HIMARS изменили правила игры, однако нам нужно оружие большей дальности, - Резников

HIMARS изменили правила игры, однако нам нужно оружие большей дальности, - Резников

11 июля, 2022 понедельник
00:52
война с Россией

Украина эффективно использует дальнобойные артиллерийские системы, полученные от США, и требует дополнительных поставок вооружения, в том числе оружия большей дальности, бронированных машин и беспилотников.

Об этом министр обороны сказал в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, американские ракетные артиллерийские системы Himars "изменили правила". Украина также настаивает, чтобы военным оказали ракеты еще больший радиус действия, которые можно использовать с Himars, известные как армейская тактическая ракетная система, или ATACMS (имеют радиус действия до 300 километров).

"Россияне используют свои РСЗО, которые могут лететь на 120 километров", - сказал Резников, имея в виду реактивные системы залпового огня российского производства. "Так что нам нужно иметь что-то подольше: 150 километров. Мы дойдем туда".

Алексей Резников сказал, что оружие большей дальности нужно, чем системы меньшей дальности, поскольку война переходит к артиллерийскому бою, и потребуются дополнительные поставки вооружения, чтобы вернуть территории, захваченные россией после 24 февраля.

"Нам необходимо обновить наши военные подразделения, произвести замену, потому что у нас тоже много потерь. Мы ждем больше бронированной техники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и выработать новую оперативную стратегию", - рассказал он.

Кроме дальнобойного оружия, Резников также говорил о необходимости вооруженных транспортных средств, включая танки, а также больше беспилотных летательных аппаратов или дронов, особенно в условиях, когда Украина наращивает морские операции для борьбы с российскими кораблями, расположенными в Черном море, которые блокируют поставки зерна из Украины на мировом рынке.

Он также отметил, что беспилотные летательные аппараты постоянно глушатся Россией и не имеют соответствующего программного обеспечения для выполнения более сложных задач.

  • 8 июля в США сообщили, что предоставит для Украины еще один пакет вооружений на сумму $400 млн, среди них четыре новых системы HIMARS.
  • 9 июля в министерстве обороны США заявили, что украинские военные с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS срывают наступления россиян на Донбассе.

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Новости
Украина
Алексей Резников
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