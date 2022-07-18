HIMARS играют ключевую роль в освобождении Херсонщины, - дипломат Щерба
Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что США постепенно двигаются в сторону предоставления Украине необходимого оружия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В формате "Рамштайн" США задают тон. Сначала были Javelin, которые переломили ход первого этапа войны. Надеюсь, что HIMARS играют ключевую роль на втором этапе войны при освобождении Херсонщины", - подчеркнул Щерба.
Дипломат также добавил, что США не меняют своего курса по оказанию военной помощи Украине.
"Нам нужно конкретное оружие - это HIMARS максимальной дальности и мощности. США дожмут сомневающихся - это американское решение. Надеюсь, что его примут", - подчеркнул Щерба.
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