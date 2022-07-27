Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Системы HIMARS и деятельность украинцев в подполье на Юге приведут к тому, что российские войска будут вынуждены совершить очередной "жест доброй воли" - отойти на левый берег Херсонщины и там укреплять позиции. Вооруженными силами Украины активно используются системы M142 HIMARS и M270 MLRS. стало очевидным, что системы ПВО, которые есть на вооружении в России, ничего не могут поделать.

Военный эксперт добавил, что вдобавок к умелому использованию точной западной артиллерии, жизнь российским оккупантам портят и временно находящиеся в оккупации украинцы.

"Большое количество нелояльного населения к российским оккупантам на Юге, как в самом Херсоне, так и в области, кошмарят оккупантов. Украинцы проводят акции по подрывам коллаборантов, по препятствованию их деятельности, проводят агитацию за Украину. Все это формирует чрезвычайно мощный огнево-психологический удар. Ведь сейчас достаточно сильно эти факторы давят на группировку российских войск на Херсонщине. Количество дезертиров среди россиян как на Юге, так и Востоке Украины будет расти. Соответственно падать моральный дух. Вдобавок, не сможет вовремя подойти помощь и вооружение", - подчеркнул Александр Мусиенко

19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.

27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.

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