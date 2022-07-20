HIMARS и другая артиллерия ВСУ позволяют в ближайшее время изменить характер боевых действий, - Сергей Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в ближайшее время реактивные артиллерийские системы HIMARS и другое дальнобойное оружие украинской армии позволят изменить характер боевых действий
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Дальнобойные системы HIMARS и средства поражения, которые на сегодняшний день имеет украинская армия из сегмента артиллерии, позволяют существенно снизить потенциал противника и изменить характер боевых действий в ближайшей перспективе", - отметил Згурец.
Военный эксперт добавил, что на фоне современных артиллерийских систем, обладающих нашими Вооруженными силами, любая российская арта выглядит малоэффективной.
"Точные удары с артиллерии Вооруженные силы Украины ослепляют и уменьшают эффективность комплексов С-300 и даже С-400, которые активно используют россияне", - отметил Сергей Згурец.
- 20 июля депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что под утро прогремели 4 мощных взрыва на Антоновском мосту , а также местные сообщают о дыме над ракетной частью россиян в Новой Каховке.
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