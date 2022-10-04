HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника: Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн
В США подтвердили предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн. Среди вооружения HIMARS, артсистемы, боеприпасы и бронетехника
Об этом сообщила прессслужба Белого дома.
Пакет вооружения на $625 млн включает артиллерийские системы, в том числе HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.
"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии столько, сколько это потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму 625 миллионов долларов, включающего дополнительное оружие и оборудование, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства", – говорится в сообщении.
Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил готовность Штатов взымать серьезные расходы с любого лица, организации или страны, поддерживающей РФ.
"Байден отметил непрерывные усилия Соединенных Штатов сплотить мир под усилиями Украины защитить свою свободу и демократию, как это закреплено в уставе ООН", - добавили в пресс-службе.
Справка: HIMARS – это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS, которая может поражать цели на расстоянии до 300 км.
- Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут атаковать ВСУ.
- 16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн.
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