Я подумал, что когда россияне оккупировали Киев в конце XVIII века, с ними это сыграло злую шутку. Имея Киев, они подумали, что могут всю свою энергию отдать на борьбу с Османами и освобождение святого Царьграда от басурман.

Кстати, начало московитского проекта почти совпадает по времени с угасанием Византии. После победы над Наполеоном у них кружится от успехов голова, и вот они тратят практически весь XIX век на завоевание гегемонии в Черном море.

Сколько соков выпила Крымская война? А война на Кавказе? И все ради того, чтобы утолить свой новый геополитический миф и прибить щит на воротах Царьграда. Потом последовали войны с Японией, которые эту империю просто добили. Первая мировая стала последним гвоздем в гроб. А убила и обескровила Россию действительно скобелевщина.

Впрочем, эта идея с Константинополем не исчезла. Она наоборот возродилась в 1991 году, но в причудливой, фарсовой форме. Роль Константинополя занял уже Киев. С того времени вся энергия российской планеты направлена только на одно – вернуть Киев, вернуться в блаженные исторические времена, когда они (!) прибивали щит на вратах Царьграда.

Киев здесь для них – практически Константинополь. Ибо полностью присвоив древнерусское наследие в течение трех предыдущих веков, к началу века XXI россияне вошли с двумя яркими фальшивыми мифами – их киеворусским источником и Москвой – Третьим Римом.

То есть все там построено на двух обманках, которые, собственно, и составляют основу интегрального мифа о богоизбранности и мессианизме русского народа, который, уже "закаленный" сталинизмом и криминально-конторским постсовком, входит в 24 февраля 2022 заспанными рылами их первых мертвецов и Бучи и получает там, под своей материнской платой, грандиозной пи*ды от вчерашних людей 2-го сорта, на которых до сих пор практически и держалась эта империя, от XVIII века начиная.

То есть сейчас под Херсоном и дальше в Крыму россияне доиграют с поражением и позором свою последнюю русско-турецкую войну и закрывают проект скобелевщины, а в целом в Украине они проиграют битву за киевское и византийское наследие, оставаясь один на один с наихудшим врагом, которого только можно себе придумать – самими собой.

Вся их показательная борьба с Западом, распространенная путинской пропагандой – скудная туфта по сравнению с поражением этих мифов. Поэтому они снова и снова будут цепляться за свои цели, которые вскоре перейдут в категорию народных сказок и прибауток, но будут вести теперь новую русско-турецкую войну – только уже на Кавказе. Не потому, что ее будут хотеть. О нет, никто из них ее не захочет. Но их никто не будет спрашивать. Поэтому вскоре таким Константинополем будут поочередно становиться Дербент, Махачкала, Грозный и Нальчик. А потом и Краснодар, и вся Кубань... Ну и дальше будет.

(Звучит песня Here I come, Constantinople группы The Residents)

