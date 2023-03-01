Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Последний представитель Украины в плей-офф уступил итальянцам в Милане со счетом 0:1. Победу миланцам на 85-й минуте принес Кевин Дзероли.

"Рух" проиграл "Милану" 0:1 и выбыло из еврокубков.

Львовяне были последним представителем Украины в турнире. "Шахтер" выбыл из Лиги УЕФА в 1/16 финала, где уступил хорватскому "Хайдуку". "Рух" на этой стадии прошел другой итальянский клуб - "Интер".

Юношеская Лига УЕФА

1/8 финала

28 февраля

"Милан" U19 (Италия) - "Рух" U19 (Украина) 1:0

Гол : Дероли, 85