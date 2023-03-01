"He[" сыграл против "Милана" в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА
Львовский "Рух" проиграл итальянскому "Милану" в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА и прекратил выступления в турнире
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Последний представитель Украины в плей-офф уступил итальянцам в Милане со счетом 0:1. Победу миланцам на 85-й минуте принес Кевин Дзероли.
"Рух" проиграл "Милану" 0:1 и выбыло из еврокубков.
Львовяне были последним представителем Украины в турнире. "Шахтер" выбыл из Лиги УЕФА в 1/16 финала, где уступил хорватскому "Хайдуку". "Рух" на этой стадии прошел другой итальянский клуб - "Интер".
Юношеская Лига УЕФА
1/8 финала
28 февраля
"Милан" U19 (Италия) - "Рух" U19 (Украина) 1:0
Гол : Дероли, 85
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8 февраля в 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА "Рух" победил "Интер".
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