HBO выпустила полноценный трейлер спецэпизода "Гарри Поттера" к 20-летию первого фильма

Он появился на Youtube стримингового сервиса.



В спецвыпуске должны появиться главные герои "Поттерианы" Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона).



В эпизоде также сыграют Гелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдмэн, Робби Колтрейн и многие другие актеры.



В трейлере показали Гарри, Гермиону и Рона.



Премьера выпуска намечена на 1 января 2022 года.

Напомним, 17 ноября сообщалось, что HBO Max 1 января 2022 года покажет специальный эпизод фильма "Гарри Поттер".

6 декабря компания HBO Max обнародовала тизер спецепизода "Гарри Поттера", посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".