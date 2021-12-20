HBO выпустила полноценный трейлер спецэпизода "Гарри Поттера" к 20-летию первого фильма
Компания HBO Max обнародовала трейлер спецэпизода "Гарри Поттера" под названием "Возвращение в Хогвартс"
Он появился на Youtube стримингового сервиса.
В спецвыпуске должны появиться главные герои "Поттерианы" Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона).
В эпизоде также сыграют Гелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдмэн, Робби Колтрейн и многие другие актеры.
В трейлере показали Гарри, Гермиону и Рона.
Премьера выпуска намечена на 1 января 2022 года.
- Напомним, 17 ноября сообщалось, что HBO Max 1 января 2022 года покажет специальный эпизод фильма "Гарри Поттер".
- 6 декабря компания HBO Max обнародовала тизер спецепизода "Гарри Поттера", посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".
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