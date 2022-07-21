Об этом сообщили на официальном сайте HBO.

Телеканал HBO подтвердил появление на экранах 21 августа сериала "Дом Дракона", опубликовав официальный трейлер к фильму. Лента описывает времена расцвета дома Таргариенов, примерно за 200 лет до событий "Игры престолов".

В основу фэнтези-сериала по традиции легла книга Джорджа Мартина, а именно "Огонь и кровь". Сюжет будет развиваться вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129-131 годов от Завоевания Эйегона I.

Главные роли в сериале исполнили Эмма д'Арси, Мэтт Смит, Пэдди Консидайн, Рис Иванс и Оливия Кук. Продюсеры анонсировали выход первого сезона "Дома Дракона", который содержит 10 серий.

Феномен сериала "Все женщины – ведьмы"… и не только в кино .

27 мая вышел новый сезон жуткого сериала "Удивительные чудеса".