HBO работает над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь"

Об этом сообщает The Hollywood Reporter .

По ее словам, третий сезон сериала запланирован, а его выход это только вопрос времени.

"Я хочу сказать, стуча по дереву, что он произойдет. Самое главное - это график всех участников, написание сценария, а также связать себя обязательством", - сказала Вудли, сыгравшая в сериале одну из главных ролей.

Ключевой проблемой создателей сериала является необходимость подстроиться под графики всех звездных актрис - Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лори Дерн и Мерил Стрип, которые сейчас задействованы в других проектах.

Сериал "Большая маленькая ложь" вышел на телеканале HBO в 2017 году. В основу сюжета легла одноименная книга Лианы Мориарти. Второй сезон показали в 2019 году.

В центре сюжета пять семей, чьи дети учатся в одном классе. Семьи определенным образом связаны с убийством, которое произошло во время школьного бала.

Сериал получил 16 номинаций на премию "Эмми" и победил в восьми из них.