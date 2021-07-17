HBO работает над третьим сезоном сериала "Большая маленькая ложь"
Американская актриса Вудли заявила о планах снять третий сезон сериала "Большая маленькая ложь"
Об этом сообщает The Hollywood Reporter .
По ее словам, третий сезон сериала запланирован, а его выход это только вопрос времени.
"Я хочу сказать, стуча по дереву, что он произойдет. Самое главное - это график всех участников, написание сценария, а также связать себя обязательством", - сказала Вудли, сыгравшая в сериале одну из главных ролей.
Ключевой проблемой создателей сериала является необходимость подстроиться под графики всех звездных актрис - Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц, Лори Дерн и Мерил Стрип, которые сейчас задействованы в других проектах.
Сериал "Большая маленькая ложь" вышел на телеканале HBO в 2017 году. В основу сюжета легла одноименная книга Лианы Мориарти. Второй сезон показали в 2019 году.
В центре сюжета пять семей, чьи дети учатся в одном классе. Семьи определенным образом связаны с убийством, которое произошло во время школьного бала.
Сериал получил 16 номинаций на премию "Эмми" и победил в восьми из них.
- Напомним, 19 июня стриминговий сервис Netflix показал новый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное