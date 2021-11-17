HBO покажет новый специальный эпизод "Гарри Поттера" 1 января

Об этом сообщает CNN.



"Актерский состав "Гарри Поттера" собирается для нового специального выпуска, премьера которого запланирована на HBO Max 1 января", - говорится в сообщении.



В новом эпизоде примут участие актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие. Сам эпизод получил название "Гарри Поттер 20-я годовщина: Возвращение в Хогвартс".



Отмечается, что этим спецвыпуском "будут праздновать непревзойденное наследие франшизы о Гарри Поттере и его неизгладимом влиянии на сердца, умы и воображение семей и поклонников по всему миру".



Однако писательницу и автора серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг зрители не увидят. Это связано с ее неоднозначными заявлениями о трансгендерном сообществе в последние годы.

Напомним, HBO Max обнародовал трейлер продолжения сериала "Секс и город".