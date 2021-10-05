HBO показал первый тизер приквела "Игры престолов"

Тизер опубликован на YouTube канале HBO.



Отметим, сюжет будущего приквела базируется на книге Мартина 2018 "Огонь и кровь". Его действие разворачивается за 300 лет до событий книги "Песнь льда и пламени". В сериале рассказывается история династии Таргариенив.



Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и Пэдди Консидайн. Шоураннер сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал.



Первый сезон будет состоять из десяти серий.

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