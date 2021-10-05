HBO показал первый тизер приквела "Игры престолов"
HBO Max опубликовал на YouTube канале первый тизер сериала "Дом дракона" - приквела сериала "Игра престолов" по романам Джорджа Мартина
Тизер опубликован на YouTube канале HBO.
Отметим, сюжет будущего приквела базируется на книге Мартина 2018 "Огонь и кровь". Его действие разворачивается за 300 лет до событий книги "Песнь льда и пламени". В сериале рассказывается история династии Таргариенив.
Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и Пэдди Консидайн. Шоураннер сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал.
Первый сезон будет состоять из десяти серий.
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