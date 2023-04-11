HBO начала съемки второго сезона "Дома Дракона"
Кинокомпания HBO 11 апреля объявила о начале съемок второго сезона "Дома дракона" и опубликовала первое фото со съемочной площадки
Об этом компания написала в twitter .
"Пора возвращаться в Королевскую Гавану. Снимаем 2 сезон "House of the Dragon", - говорится в сообщении, сопровождающем фото Железного трона.
- Ранее стало известно, что в новом сезоне "Дома Дракона" будет 8 серий, что на 2 меньше, чем в предыдущем. Таким образом, продюсеры планируют запустить еще и третий сезон проекта.
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