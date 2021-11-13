HBO Max показал трейлер продолжения сериала "Секс и город"
Стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер продолжения сериала "Секс и город" - "И просто так"
Трейлер обнародован на канале HBO Max в YouTube.
В ролике появляются героини оригинального сериала – Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) и Миранда Хоббс (Синтия Никсон), которые собираются пообедать вместе.
"Говорят, некоторые вещи не меняются, но правда в том, что жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава", - говорит за кадром Кэрри Брэдшоу.
Сериал "И просто так", в котором будет 10 получасовых эпизодов, расскажет о подругах, которым теперь за 50 лет, но они все еще дружат и пытаются справиться со сложностями в жизни.
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