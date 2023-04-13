HBO Max официально анонсировал сериал по вселенной Гарри Поттера
HBO Max заказал оригинальный телевизионный сериал по сценарию книг о Гарри Поттере, автор вселенной Джоан Роулинг станет исполнительным продюсером
Об этом говорится в пресс-релизе Warner Bros. Discovery.
Телеканал HBO Max заказал оригинальный телевизионный сериал по сценарию книг о Гарри Поттере. Отмечается, что он станет точной адаптацией книг, где исполнительным продюсером проекта станет автор магической вселенной Джоан Роулинг.
"Истории из каждой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере станут десятилетним сериалом, созданным с тем же эпическим мастерством, любовью и заботой, которыми известна эта всемирная франшиза. Сериал будет представлен новым актерским составом, который возглавит новое поколение фанатов, полное любимых персонажей и драматических локаций, которые фанаты Гарри Поттера любят уже более двадцати пяти лет, каждый сезон будет аутентичным оригинальным книгам и будет знакомить с Гарри Поттером и его невероятными приключениями новую аудиторию по всему миру, тогда как оригинальные, классические и любимые фильмы останутся основой. франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, Bloomberg со ссылкой на анонимные источники у Warner Bros. Ранее писал, что американский телеканал НВО может снять сериал по вселенной "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Каждый сезон будет соответствовать отдельной из семи серий книг.
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