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Harpoon способен уничтожить Крымский мост и отрезать полуостров от России, - военный эксперт

16 июня, 2022 четверг
17:46
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что датские береговые ракетные комплексы Harpoon способны уничтожить Крымский мост и отрезать оккупированный россиянами полуостров от Российской Федерации

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Береговые версии ракетного противокорабельного комплекса Harpoon имеют опцию поражения наземных целей. Даже если не уничтожить часть Крымского моста, а снести часть автомобильного и железнодорожного полотна, мост утратит свою нужность, поскольку  не будет работать как транспортная артерия", - отметил Киричевский.

Военный эксперт добавил, что в настоящее время Крымский мост является единственным транспортным путем, соединяющим оккупированный Крым с остальной территории Российской Федерации.

"Сейчас Крымский мост - это единственная артерия, соединяющая оккупированный полуостров с так называемой материковой Россией. В таком случае не только оборвется логистика оккупационных войск России, но и сами захватчики и коллаборанты не смогут покинуть Крым", - заметил Иван Киричевский.

  • 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает.

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