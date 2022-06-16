Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Береговые версии ракетного противокорабельного комплекса Harpoon имеют опцию поражения наземных целей. Даже если не уничтожить часть Крымского моста, а снести часть автомобильного и железнодорожного полотна, мост утратит свою нужность, поскольку не будет работать как транспортная артерия", - отметил Киричевский.

Военный эксперт добавил, что в настоящее время Крымский мост является единственным транспортным путем, соединяющим оккупированный Крым с остальной территории Российской Федерации.

"Сейчас Крымский мост - это единственная артерия, соединяющая оккупированный полуостров с так называемой материковой Россией. В таком случае не только оборвется логистика оккупационных войск России, но и сами захватчики и коллаборанты не смогут покинуть Крым", - заметил Иван Киричевский.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает.

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