Harpoon или Storm Shadows: Британия, возможно, передаст Украине дальнобойные ракеты.
Дискуссии о передаче дальнобойных ракет Украине проходят в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Об этом сообщило издание The Times.
"Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Зеленского в Великобританию на этой неделе. Сейчас продолжаются дискуссии о том, должна ли она включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса воздух-поверхность", - говорится в сообщении.
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Кроме того, добавляется, что источники в украинской обороне подтвердили, что Киев будет готов использовать ракеты для удара по оккупированному РФ полуострову Крым после предупреждения Зеленского о том, что оружие большой дальности западных союзников должно использоваться для нанесения ударов "вглубь оккупированных территорий".
Подробности
Издание Милитарный отмечает, что Harpoon – противокорабельная ракета, разработанная McDonnell Douglas в 1970-х годах. Стандартная ее версия использует активное радиолокационное самонаведение, она летит над поверхностью воды для уклонения от зенитных средств. Максимальная дальность применения – 280 км.
Также отмечается, что есть разные модификации авиационного базирования: для применения с надводных кораблей, с подлодок, а также для береговой обороны.
В последующих версиях возможности ракеты расширены для поражения надводных и береговых целей. Для поражения объектов на суше и кораблей Harpoon использует инерционную навигацию с помощью GPS. Боевая часть массой 227 кг обеспечивает уничтожение широкого спектра целей.
- 9 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство не сможет немедленно передать самолеты Украине: это может занять месяцы.
- 10 февраля посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинских летчиков уже учат управлять западными истребителями, которые передадут в ближайшее время.
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