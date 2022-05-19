Harpооn и Naval Strike Missile. США могут передать Украине ракеты большой дальности для деблокады Черного моря – Reuters
Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией
Об этом сообщает Reuters .
Источники информагентства рассказали, что США рассматривают либо прямые поставки в Украину, либо передачу из европейских стран двух типов мощных противокорабельных ракет – Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg, Raytheon Technologies.
Украина уже просила у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов Черного моря, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в предоставлении более мощного оружия большой дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.
Одна из проблем, мешающих Украине получить ракеты - ограниченная доступность платформ для запуска Harpoon с берега, по словам нескольких чиновников, это технически сложное решение, поскольку это ракета морского базирования.
Однако два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, которые предусматривали бы снятие пусковых установок с американских кораблей и передачу их Украине
Брайан Кларк, военно-морской эксперт Института Гудзона, сказал, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon, с радиусом действия более 100 км было бы достаточно, чтобы угрожать российским кораблям. "Если Путин будет упорствовать, Украина может заставить его вывести самые большие российские корабли, поскольку им негде будет укрыться в Черном море", - сказал Кларк. При этом эксперт уточнил, что, по данным министерства обороны Великобритании, в Черном море находятся около 20 кораблей ВМС России, включая подлодки.
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