Об этом сообщает Reuters .

Источники информагентства рассказали, что США рассматривают либо прямые поставки в Украину, либо передачу из европейских стран двух типов мощных противокорабельных ракет – Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg, Raytheon Technologies.

Украина уже просила у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов Черного моря, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в предоставлении более мощного оружия большой дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.

Одна из проблем, мешающих Украине получить ракеты - ограниченная доступность платформ для запуска Harpoon с берега, по словам нескольких чиновников, это технически сложное решение, поскольку это ракета морского базирования.

Однако два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, которые предусматривали бы снятие пусковых установок с американских кораблей и передачу их Украине

Брайан Кларк, военно-морской эксперт Института Гудзона, сказал, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon, с радиусом действия более 100 км было бы достаточно, чтобы угрожать российским кораблям. "Если Путин будет упорствовать, Украина может заставить его вывести самые большие российские корабли, поскольку им негде будет укрыться в Черном море", - сказал Кларк. При этом эксперт уточнил, что, по данным министерства обороны Великобритании, в Черном море находятся около 20 кораблей ВМС России, включая подлодки.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с министрами G7 заявил, что Киев нуждается в ракетных системах залпового огня и авиации.

10 мая появилось сообщение , что немецкий концерн Rheinmetall готов отправить БМП Marder в Украину за три недели.

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