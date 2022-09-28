Гью Джекман сыграет Росомаху в новом "Дедпуле"
В третьей части "Дедпула", являющейся частью киновселенной Marvel, голливудская звезда Хью Джекман вернется к роли мутанта Росомахи
Об этом в ролике на своем YouTube-канале сообщил продюсер и актер Райан Рейнольдс.
Несмотря на предварительные заявления Хью Джекмана о том, что он не готов вернуться к своей роли в комедийном супергеройском боевике, Райан Рейнольдс порадовал фанатов новой информацией.
Продюсер и исполнитель главной роли в фильме Рейнольдс записал ролик, повествующий о третьей части "Дедпула". В юмористическом видео мимоходом появляется Гью Джекман, который в предыдущих частях исполнил роль мутанта Росомахи.
"Гъю, не хотел бы ты сыграть Росомаху еще раз?" – спрашивает у голливудской звезды Рейнольдс.
Несмотря на него, Джекман отвечает: "Да, конечно, Райан".
Премьера новой части супергеройского боевика Marvel запланирована на 6 сентября 2024 года. Режиссером выступит Шон Леви, а компания Рейнольдса Maximum Effortruen станет сопродюсером фильма.
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