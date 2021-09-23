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Гвоздик сдержанно оценил шансы Усика в поединке против Джошуа

23 сентября, 2021 четверг
09:39
Спорт Александр Усик

Экс-чемпион мира Александр Гвоздик заявил, что британец Энтони Джошуа выглядит фаворитом в бою против украинца Александру Усика

Об этом сообщает Sportarena .

По его словам, он отдает небольшое преимущество в субботнем противостоянии в Лондоне Британский тяжеловес.

"Я очень болею за Сашу и хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: в бою шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же это известная пословица, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера. Конечно, не всегда, но шансов у него больше ", - сказал Гвоздик.

Вместе с тем он добавил, что спрогнозировать, как будут разворачиваться события на ринге сложно.

"Джошуа еще никогда не встречался с таким боксером, как Усик. Саша еще не боксировал с таким бойцом, как Джошуа. Так, был Чисора - крепкий боксер, но середняк. Плюс, он ниже Усика. Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события , учитывая, что Джошуа не только сильно бьет и еще выше Сашу ", - пояснил Гвоздик, который является бывший чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
Дерек Чисора
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