Гвоздик сдержанно оценил шансы Усика в поединке против Джошуа

Об этом сообщает Sportarena .

По его словам, он отдает небольшое преимущество в субботнем противостоянии в Лондоне Британский тяжеловес.

"Я очень болею за Сашу и хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: в бою шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же это известная пословица, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера. Конечно, не всегда, но шансов у него больше ", - сказал Гвоздик.

Вместе с тем он добавил, что спрогнозировать, как будут разворачиваться события на ринге сложно.

"Джошуа еще никогда не встречался с таким боксером, как Усик. Саша еще не боксировал с таким бойцом, как Джошуа. Так, был Чисора - крепкий боксер, но середняк. Плюс, он ниже Усика. Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события , учитывая, что Джошуа не только сильно бьет и еще выше Сашу ", - пояснил Гвоздик, который является бывший чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн .

23 сентября британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что хочет, чтобы его соотечественник Энтони Джошуа победил Александра Усика .

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