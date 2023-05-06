Об этом сообщает BoxingNews24 .

На церемонии взвешивания в Гвадалахаре (Мексика) Гвоздик и Болотникс показали одинаковый вес - 79,29 кг и уложились в лимит полутяжелого веса (до 79,4 кг).

Для Гвоздика это будет второй поединок после возобновления карьеры после трехлетней паузы.

Украинец встретится с Болотниксом в ночь на 7 мая в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.