Гвоздик прошел взвешивание перед боем в андеркарде поединка за титул абсолютного чемпиона
Украинский боксер Александр гвоздик уложился в лимит полутяжелого веса перед боем против латвийца Ричардса Болотника
Об этом сообщает BoxingNews24 .
На церемонии взвешивания в Гвадалахаре (Мексика) Гвоздик и Болотникс показали одинаковый вес - 79,29 кг и уложились в лимит полутяжелого веса (до 79,4 кг).
Для Гвоздика это будет второй поединок после возобновления карьеры после трехлетней паузы.
Украинец встретится с Болотниксом в ночь на 7 мая в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.
- 12 февраля Александр Гвоздик одолел мексиканца Жозуэ Обандо в первом поединке после трехлетнего перерыва.
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