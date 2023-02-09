Гвозди в космосе. Российская пропаганда скатилась к бреду
Вся кремлевская прислуга очень ждет, что скажет Путин в обращении к Федеральному собранию. Ибо очень им страшно
В российских телестудиях продолжается истерика в ожидании оружия НАТО. Российские пропагандисты ищут, как дать понять Западу, что это уже совсем красные-красные линии. И что с этим делать.
Традиционные рецепты, чтобы ударить по центрам принятия решений, как оказалось, не работают. Депутат Гурулев сжег всех и рассказал, что ракет сейчас производится в РФ недостаточно, чтобы эффективно обойти украинскую ПВО, которую, как известно каждой Симоньян, уничтожили еще год назад. Сейчас едва ли не главная задача для российского ВПК – резко увеличить выпуск всех типов ракет. Но, похоже, сильно отстают от графика.
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И именно потому, что в конвенционном оружии россияне убедительно проигрывают, поэтому эти дикие разговоры о применении тактического ядерного оружия. От безнадеги. Поэтому к крикам об успехах РФ на фронтах относитесь с двойным скепсисом. Там рапорты обгоняют реальные действия. А фейки уж такие топорные, — турецкая газета со ссылкой на Моссад (о, боги!) – что даже Соловьев их пересказывает не поднимая глаз от пола.
Именно потому, что в конвенционном оружии россияне убедительно проигрывают, поэтому эти дикие разговоры о применении тактического ядерного оружия. От безнадеги
Есть нетрадиционные рецепты. Типа, рассыпать гвозди в космосе – это бред от их вицеспикера госдумы, чтобы вы понимали. Другой нетрадиционный рецепт, вооружить террористов по всему миру. И это говорится прямо на федеральных телеканалах.
Главный вывод из всего увиденного: вся кремлевская прислуга очень ждет, что скажет Путин в обращении к федеральному собранию. Ибо очень им страшно. Очень надеются, что там он уже так испугает США, что это будет что-то такое несомненное и выразительное. Но в то же время никто особо не верит, что США отнесутся к этому серьезно. Поэтому ни одно ток-шоу не обходится без того, чтобы кто-то поразмыслил на тему, какое же может быть поражение РФ.
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Вся кремлевская прислуга очень ждет, что скажет Путин в обращении к Федеральному собранию. Ибо очень им страшно
Есть крыса, которая понемногу чувствует себя загнанной в тупик. Поэтому будут бросать на войну все и всех, кого смогут. Если все это уничтожим и достойно переживем, дальше будет проще.
Об авторе. Ольга Лень, журналистка.
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