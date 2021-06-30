Гватемала требует от России вернуть $ 80 млн за срыв поставок 8 млн доз "Спутник V"
На фоне пика заболеваемости коронавирусом в Латинской Америке правительство Гватемалы требует РФ вернуть деньги за вакцину: страна получила лишь 150 тыс. доз с 8 млн
Об этом рассказывает Reuters.
29 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес объявила, что правительство страны требует от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается маркетингом вакцины за рубежом, в 20-дневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой .
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В начале апреля Гватемала оплатила около $ 80 млн за 8 млн доз российской вакцины. Пока она, по данным правительства Гватемалы, получила лишь 150 тыс. доз в то время, как количество новых заражений COVID-19 достигла наивысшего за время пандемии уровня.
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Представителя Российского фонда прямых инвестиций Олег Брянский заявил, что в этом и на следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для "выполнения контрактных обязательств".
По данным на май этого года Россия фактически выполнила лишь около 8% своих экспортных обязательств по поставке вакцины от COVID-19 в другие страны. Это следует из материала Forbes, журналисты которого собрали и проанализировали данные российских посольств, а также российских и иностранных СМИ.
- Россия добилась одобрения вакцины "Спутник V" в 64 странах мира, и во многих из них уже поставила хотя бы одну партию. В Forbes подсчитали, что до 21 мая Россия направила за границу около 16300000 доз вакцины.
- Словакия заявила о отказ от российской вакцины: правительство закупило 200 тыс. доз, однако население использовало всего 8 тыс. поэтому страна отказалась от российского товара за низкого спроса
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