Гватемала требует от России вернуть $ 80 млн за срыв поставок 8 млн доз "Спутник V"

Об этом рассказывает Reuters.

29 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес объявила, что правительство страны требует от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается маркетингом вакцины за рубежом, в 20-дневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой .



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В начале апреля Гватемала оплатила около $ 80 млн за 8 млн доз российской вакцины. Пока она, по данным правительства Гватемалы, получила лишь 150 тыс. доз в то время, как количество новых заражений COVID-19 достигла наивысшего за время пандемии уровня.



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Представителя Российского фонда прямых инвестиций Олег Брянский заявил, что в этом и на следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для "выполнения контрактных обязательств".

По данным на май этого года Россия фактически выполнила лишь около 8% своих экспортных обязательств по поставке вакцины от COVID-19 в другие страны. Это следует из материала Forbes, журналисты которого собрали и проанализировали данные российских посольств, а также российских и иностранных СМИ.