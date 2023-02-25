Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России

Об этом он написал в Twitter 25 февраля.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала присоединится к Основной группе (Core Group) по созданию Специального трибунала, став первой страной Латинской Америки, которая сделала это", - говорится в сообщении.