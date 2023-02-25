Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Нью-Йорке обсудил с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом совместные усилия по привлечению России к ответственности, Гватемала присоединится к Core Group по созданию Специального трибунала
Об этом он написал в Twitter 25 февраля.
"В Нью-Йорке я был рад встретиться с Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш верный друг. Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала присоединится к Основной группе (Core Group) по созданию Специального трибунала, став первой страной Латинской Америки, которая сделала это", - говорится в сообщении.
- 25 февраля стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает присутствие России в Совете Безопасности ООН на правах постоянного члена величайшим дипломатическим мошенничеством XX века.
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