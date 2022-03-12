Гватемала приняла первых беженцев из Украины

Об этом сообщает Reuters .



По словам спикера иммиграционной службы, эти восемь украинцев были первыми, кто прибыл в страну "по гуманитарным соображениям".



По словам чиновников, через несколько часов прибыл другой рейс, на котором было еще больше украинцев. Непонятно, сколько человек прибыло в Гватемалу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



"Я не знаю, что нас ждет в будущем, но я надеюсь, что война скоро закончится. Трудно сказать, как болит мое сердце за маму и папу в Украине, которые не могут уехать", - сказал один из прибывших украинцев.



Гватемалы была первой из стран Центральной Америки, объявившей о прибытии украинцев. Большая часть населения этих государств эмигрировала из-за насилия и нищеты.



В последние месяцы в Латинскую Америку убегают все больше украинцев и россиян, в том числе тех, кто оказывается на границе США и Мексики.



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