Гватемала приняла первых беженцев из Украины
В пятницу, 11 марта, центральноамериканская Гватемала приняла первых украинцев, сбежавших с родины после вторжения России
Об этом сообщает Reuters .
По словам спикера иммиграционной службы, эти восемь украинцев были первыми, кто прибыл в страну "по гуманитарным соображениям".
По словам чиновников, через несколько часов прибыл другой рейс, на котором было еще больше украинцев. Непонятно, сколько человек прибыло в Гватемалу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я не знаю, что нас ждет в будущем, но я надеюсь, что война скоро закончится. Трудно сказать, как болит мое сердце за маму и папу в Украине, которые не могут уехать", - сказал один из прибывших украинцев.
Гватемалы была первой из стран Центральной Америки, объявившей о прибытии украинцев. Большая часть населения этих государств эмигрировала из-за насилия и нищеты.
В последние месяцы в Латинскую Америку убегают все больше украинцев и россиян, в том числе тех, кто оказывается на границе США и Мексики.
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